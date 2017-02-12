من جديد رولا يموت تفاجئ الجميع متخطية حدود الجرأة on February 12, 2017

قامت الفنانة اللبنانية الجريئة رولا يموت شقيقة الفنانة هيفاء وهبي بنشر صورة لها على مواقع التواصل الإجتماعي إتسمت بالجرأة.

وظهرت يموت في صورة جديدة لها وهي ترتدي ملابس تكشف من جسدها أكثر مما تغطي في إطلالة جريئة لها.

وقالت رولا يموت في تعليقها على الصورة “أنا جزء كتير مهم بحياتكون

أول شي بتعملوا بس تفيقوا تشوفوا الملكة رولا شو منزلة صورة جديدة أو خبر جديد!!

مأثرين فيني لدرجة الهوس ☺☺☺



والآتي أعظم”

الجدير بالذكر أن رولا كانت قد نشرت صور لها على مواقع التواصل الإجتماعي إتسمت بالجرأة حيث كان جزء كبير منها يُظهر مفاتنها بشكل واضح ولافت.

وأثارت رولا يموت ضجة واسعة على مواقع التواصل والإعلام اللبناني من خلال إطلالاتها الجريئة في منافسة واضحة لشقيقتها هيفاء وغيرها من العارضات والغنانات اللبنانيات.

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