لبنان في الصدارة.. اعرف أين يقيم النجوم العرب حفلاتهم في “عيد الحب” on February 12, 2017

مع اقتراب عيد الحب أو Valentine’s Day -الذي يحتفل به العالم يوم 14 فبراير/شباط الجاري- يستعد العديد من نجوم الغناء العرب لإحياء حفلاتهم، والتي ستتنوع أماكنها بين العديد من الدول العربية مثل لبنان، ومصر، والإمارات، والأردن.

وهناك عدد من نجوم الغناء العرب سيقومون بإحياء أكثر من حفل في أكثر من دولة خلال فترة احتفالات عيد الحب، سواء قبل 14 فبراير/شباط بأيام قليلة أو بعده.

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المُلاحظ في عيد الحب هذا العام أن أكبر عدد من الحفلات ستقام في لبنان، حيث فضلها العديد من الفنانين العرب لإحياء حفلاتهم الغنائية.

وفي هذا التقرير قائمة بأبرز الحفلات وأماكنها ومواعيدها:

حفلات لبنان

الفنانان اللبنانيان إليسا وعاصي الحلاني سيجمعهما حفل واحد اليوم السبت 11 فبراير/شباط في فندق Four Seasons بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي اليوم نفسه يشارك الفنانان اللبنانيان نانسي عجرم ووائل كفوري في حفلٍ آخر بفندق Phoenicia ببيروت.

وكذلك يحيي الفنان اللبناني ملحم زين حفلاً في اليوم نفسه في فندق Regency Palace في قرية أدما بمركز جونية.

بينما يحل الفنان السوري ناصيف زيتون ضيفاً على لبنان السبت أيضاً، حيث يشارك الفنان اللبناني نادر الأتات في حفل سيقام بفندق Le Royal ببيروت.

وفي اليوم نفسه، يطل الفنان الأردني أدهم نابلسي على جمهوره في لبنان في حفل يشاركه فيه الفنان اللبناني زياد بورجي بفندق Gefinor Rotana في بيروت.

كما يجمع الفنانون اللبنانيون وائل جسار، وميشال قزي، وناجي الأسطا حفلٌ واحدٌ بفندق Orizon Byblos بمدينة جبيل.

وسيقوم الفنان اللبناني وليد توفيق بإحياء سهرة بمطعم The Palace ببيروت في اليوم نفسه.

أما الفنان اللبناني مروان خوري فيحيي سهرة فنية بمطعم باهاي ببيروت يوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط.

بينما تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفلاً يوم السبت 18 فبراير/شباط بقصر المؤتمرات بضبية.

حفلات مصر

الفنانة اللبنانية كارول سماحة كانت ضيفة مصر في هذا العيد، عندما قامت بإحياء حفل يوم الجمعة 10 فبراير/شباط بدار أوبرا جامعة مصر بالجيزة.

بينما يطل الفنان المصري عمرو دياب على جمهوره يوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط بفندق Dusit Thani LakeView بالقاهرة الجديدة.

وفي اليوم نفسه يحيي الفنان المصري رامي صبري حفله بفندق Royal Maxim Palace Kempinski بالقاهرة.

أما الفنان المصري هاني شاكر، فيحيي حفلاً غنائياً في اليوم نفسه بفندق توليب بالإسكندرية.

حفلات الإمارات

وفي الإمارات العربية المتحدة، أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفلاً مساء 10 فبراير/شباط بفندق Habtoor Grand بدبي.

فيما يطل الفنان اللبناني مروان خوري على جمهوره يوم الخميس 16 فبراير/شباط بحفل في منتجعات Rixos The Palm بدبي.

وفي اليوم نفسه، يقوم الفنان اللبناني وائل جسار بإحياء حفل غنائي بفندق Beach Rotana بأبو ظبي.

حفلات الأردن

الفنان الفلسطيني محمد عساف كان ضيفاً في الأردن، مساء الجمعة 10 فبراير/شباط، حيث قام بإحياء حفل عيد الحب بجامعة الزرقاء الأهلية بالزرقاء.

بينما يحيي الفنان اللبناني وائل كفوري حفلاً آخر في احتفالات عيد الحب يوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط بفندق Le Royal بعمان.

أما الفنان السوري ناصيف زيتون فسيكون لديه حفل جديد يوم الخميس 16 فبراير/شباط بفندق Le Méridien بعمان.

حفلات تونس

الفنان اللبناني رامي عياش يطل على جمهوره التونسي يوم السبت 11 فبراير/شباط، في حفل بفندق El Mouradi Club Kantaoui بمدينة سوسة.

وفي اليوم نفسه، يقوم الفنان اللبناني فارس كرم بإحياء حفل آخر بفندق Mövenpick بسوسة.

حفلات الجزائر

الفنانان اللبنانيان نوال الزغبي ووائل جسار سيجتمعان سوياً في حفل واحد يوم الجمعة 17 فبراير/شباط بالقاعة البيضاوية بالجزائر.

حفلات العراق

ويحيي الفنان اللبناني ملحم زين حفلاً غنائياً يوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط بفندق Grand Millennium Sulaimani بالعراق

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