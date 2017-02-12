كارول سماحة تكشف سر تأييدها للمثليين on February 12, 2017

ردت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على الهجوم الذي تعرضت له بعد نشرها لتغريده تؤيد فيها الاعتراف بحقوق المثليين في لبنان.

كارول سماحة قالت في حوار صحفي لها: «إنه ليس بالضرورة أن نكون شاذين لكي نؤيدهم ويجب أن نتقبلهم كما هم».

وأضافت: «أنا أكتب ما يشبهني والفنان الثائر يجب أن يكون كذلك في كل شيء، وعندما أعطيهم حقوقهم فيجب أن أسير في هذا التوجّه حتى النهاية، ولكن بالنسبة لمسألة تبنيهم للأطفال، فلا تزال توجد لديّ علامات استفهام حول هذا الموضوع لأنه حساس جداً».

يذكر أن القاضي ربيع معلوف، أصدر حكمًا قضائيًا الخميس الماضي، يقضي بأن المثلية الجنسية والتحول الجنسي لا يعتبران جرائم جزائية وإنما حقوق طبيعية، ضجة واسعة النطاق في لبنان، بين مؤيدين لحقوق المثليين ومعارضين لما رأوا أنه “يخالف الشرائع الدينية.

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