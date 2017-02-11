هيفا وهبي تسأل: ما رأيكم.. “هل يوجد حبّ؟” on February 11, 2017

تستعد الفنانة هيفا وهبي لطرح جديدها الفنّي تحت عنوان “قلّها بحبّك” تزامناً مع حلول عيد الحبّ، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع شريف مكاوي. الأغنية الّتي تمّ تسجيلها بإشراف مهندس الصوت العالمي “براين” في لندن، ستكون ضمن ألبوم هيفا وهبي المنتظر والمقرّر طرحه في شهر آذار المقبل.

وانطلاقاً من ذلك، نشرت الفنانة هيفا وهبي الإعلان الترويجي الخاص بفيديو كليب “قلّها بحبك”، وأرفقته بتعليقٍ جاء فيه “أحياناً بيكون الحبّ حقيقي وأوقات مش حقيقي…شو رأيكن؟ هل يوجد حبّ؟”. ويقول مطلع الأغنية “هو قلّها بحبّك، وهي قالتلو بتموت فيه”.

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