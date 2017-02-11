عاجل.. وفاة الفنان فاروق الرشيدي بعد صراع مع المرض on February 11, 2017



توفي، منذ قليل، الفنان القدير فاروق الرشيدي، أستاذ الإخراج بأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن يشيع جثمانه غدًا من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

ولد فاروق الرشيدي، في مصر 20 يناير 1942، ودرس بالمعهد العالي للسينما، وحصل على منحة دراسية في الإتحاد السوفيتى حصل من خلالها على الدكتوراة في الإخراج، وبدأ مشواره الفنى من خلال مسلسل إذاعى “رنين الصمت”, ثم إتخذ طريقه إلى التلفزيون، فظهر في عدة مسلسلات تلفزيونية وتعرف عليه الجمهور من خلال “بين القصرين، ولن أعيش في جلباب أبي، وأم كلثوم”، كما أنه نال العديد من الجوائز.

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