انطلاق أسبوع أفلام ملحم بركات على مسرح اسطنبولي النبطية في 14 الجاري on February 10, 2017

ينظم مسرح اسطنبولي في مدينة النبطية أسبوع أفلام تحية الى الموسيقار الراحل ملحم بركات، من خلال عرض مجموعة من أفلامه، وهي: “آخر الصيف 1980 من إخراج مروان الرحباني وبطولة وحيد جلال ووليد حنا وحكمت وهبي وسيلفيا شافيلك وسامي كلارك، ،ويعرض فيلم “حبي لا يموت” 1984 للمخرج يوسف شرف الدين، وبمشاركة هلا عون وداليدا رحمة وعبدالله حمصي وجان خضير وعصام الشناوي. كما يعرض فيلم “المرمورة” 1985 للمخرج وئام الصعيدي ومن تأليف كريم أبو شقرا، وبمشاركة أبو شقرا وخالد السيد وصونيا إيليا وهلا عون وفؤاد العبدالله.

وتنطلق العروض في سينما “ستارز” الثلثاء في 14 الجاري عند السادسة مساء.

التعليقات