أصالة تكشف سبب انفصالها من زوجها أيمن الذهبي on February 9, 2017

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري أخيرًا، عن سبب انفصالها من زوجها أيمن الذهبي، موضحة أنها كانت تفتقد الشعور بالثقة، إذ كان يحاسبها على كل شيء؛ ما كان يشعرها بالخوف.

وأكدت، في تصريحات صحفية، أن طليقها كان دائم الخلاف معها لمجرد سلامها على أي شخص، وهو ما جعلها تشعر بأن استمرار الحياة بينهما مستحيلة.

وأوضحت أصالة أن حياتها مع زوجها الحالي المخرج طارق العريان مختلفة تمامًا؛ لأنه يثق فيها ثقة عمياء، معلقة: “طارق مثل أبي الذي كان دائمًا يصفني بأنني طاهرة”.

يذكر أن الفنانة السورية أصالة انفصلت عن زوجها أيمن الذهبي منذ أكثر من 11 عامًا، وتزوجت بعده من المخرج المصري طارق العريان.

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