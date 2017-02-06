وفاة الفنانة الألمانية انجى كيلر عن عمر 93 عامًا on February 6, 2017

توفت اليوم الفنانة انجى كيلر عن عمر يناهز 93 عاما. تعتبرانجى كيلر سيدة المسرح الالماني. بدئا من عام 1950 قامت بالتمثيل على المسرح الالماني في برلين. انضمت هناك الى فرقة تمثيل محددة حتى عام 2001، ظهرت بعدها كضيفة.

توفت الفنانة انجى كيلر. عن عمر يناهز 93 في برلين.

منذ وقت انقسام المانيا كانت كيلر تعتبر “الكونتيسة المناوبة لجمهورية ألمانيا الديموقراطية” بسبب سلوكها الارستقراطي المحترم و لغتها الدقيقة. قبل الان وقفت البرلينية الناضجة المدنية في التاسعة عشر من عمرها على المسرح.ظهرت كيلر لأول مرة عام 1942 في المسرح بشارع كورفرستندام، بعد محطات متعددة ذهبت عام 1950 للمسرح الالماني في برلين، وكانت هناك حتى عام 2001 عضو ثابت في فرقة تمثيلية وظهرت مؤخرا كضيفة.



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قامت كيلر بالعمل مع مخرجين مثل ولفجانج لانجهوف،بيتر شتاين،توماس لانجهوف،هاري كوبفر،روبرت ويلسون،أينر شليف و مايكل تالهيمار.نقل تليفزيون جمهورية ألمانيا الديموقراطية أهم ادوارها.قامت بالتمثيل في”Gewissen in Aufruhr” عام 1961، “?Kleiner Mann-Was nun” عام 1967 و”Effi Briest” عام 1970.بعد توحيد المانيا وافقت كيلر على أدوار في الأفلام التليفزيونية والسينيمائية.تزوجت انجى كيلر عام 1952 من كارل ادوارد فون شنيتسلر المحلل السياسي في تليفزيون جمهورية ألمانية الديموقراطية.