فيديو ل”دومينيك حوراني” يشعل الانترنت.. فماذا فيه.. on February 5, 2017



انتشر في الساعات الماضية فيديو مثير

للجدل للفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، وتظهر حوراني في الفيديو إلى جانب الفنان علي الديك على المسرح وهي ترقص بحماس مع تفاعل كبير من قبل الجمهور، وفجأة تقرر أن تخلع الحذاء وتكمل رقصها بدونه.

هذا الفيديو تم تسجيله من حفل ليلة رأس السنة والذي أُقيم في العاصمة الأردنية عمان وجمع علي الديك ودومنييك حوراني ومع أن الفيديو ليس بجديد إلا أنه لا أحد يعلم سر انتشاره مجدداً في الساعات الماضية بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم الجمهور حول تصرف دومنييك فمنهم من اعتبره غير لائق ولا يجدر بفنانة أن تتصرف بهذه الطريقة ومنهم من اعتبر أن تصرفها عفوي وبسيط.

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