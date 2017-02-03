وفاة زويا فيودوروفنا اقدم ممثلة روسية عن 102 عام on February 3, 2017

دأعلن المكتب الصحفي لمسرح “غلوبوس” للشبيبة، الجمعة 3 فبراير/شباط، وفاة، زويا بولغاكوفا، أقدم ممثلة روسية في نوفوسيبيرسك عن عمر يناهز 102 سنة.

ومثلت، زويا فيودوروفنا بولغاكوفا، أدوارا على خشبة المسرح المذكور منذ العام 1930، وأشار موقع “غلوبوس” إلى أن مراسم وداع الممثلة ستجري في دار الفن المسرحي في نوفوسيبيرسك، في 6 فبراير/شباط.

ولدت زويا بولغاكوفا في 24 ديسمبر/كانون الأول عام 1914، وبدأت مسيرتها الفنية على خشبة مسرح “المشاهد الفتي” الذي يسمى الآن مسرح “غلوبوس” منذ عام 1930.

وكانت، زويا بولغاكوفا، خريجة أول دورة من طلاب ستوديو الفن المسرحي الذي أقيم في المسرح المذكور، ومثلت زويا بولغاكوفا أدوارا كثيرة زادت عن 70 دورا في هذا المسرح.

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