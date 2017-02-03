هذه هي حقيقة وفاة ايمن زيدان on February 3, 2017

أطلق الفنان السوري أيمن زيدان صرخة بوجه الشائعات التي تطارده بين الحين والآخر ناقلة أخباراً مختلفة عنه آخرها خبر وفاته. وكتب زيدان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك “أقسم بالله لم أمت.. للمرة الألف أنا بخير”.

في إشارة منه إلى كم الشائعات التي لاحقته في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها نهاية العام المنصرم حيث تحدثت شائعة عن إصابته بالمرض العضال الذي تسبب بخسارته وزنه. ونفى يومها زيدان أيضاً هذه الشائعة مطالباً مطلقي الشائعات بالكف عن ملاحقته بها.

مضيفاً يومها أن يتركوه يتابع مشواره بهدوء. ومؤكداً أنه يكفي السوريين مايواجهونه من تحديات بظل الحرب الجائرة. كستغرباً كيف يجد مطلقوها وقتاً لذلك.

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