صور Mariah Carey شبه عارية في فيديو مباشر عبر فيس بوك on February 3, 2017

ترويجاً لـ اغنيتها الجديدة “I Don’t”.

هي نجمةٌ عالميّةٌ وقعت في الآونة الأخيرة وللأسف الشديد ضحيّة النشاذ وحتّى أنّها واجهت مشاكل كثيرة مع صوتها وهي على المسرح أمام الملايين، لذا أن تضمن ماريا كاري نجاح أغنيتها الجديدة التي تود طرحها اليوم على طريقة الفيديو كليب لأمرٌ يجعلها تستعين بشتّى الطرق والأساليب والوسائل لتجعلها تستحوذ على اهتمام الرواد وتحثّهم بالتالي على الإستماع إلى عملها الموسيقي الباهر هذا ومشاهدته لأكثر من مرّة.

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وما من طريقةٍ أنسب لتحرص على إنجاح أغنيتها هذه في الوقت الذي تمتنع فيه عن إصدار الألبومات سوى بالتمايل أمام الجماهير وهي شبه عارية، وبالفعل هذا ما حصل حين ارتأت ماريا أن تروّج لأغنيتها “I Don’t” وتسوّق لها عن طريق التواصل مباشرةً مع معجبيها والتحدّث معهم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

متمدّدةً على السرير بجوارب سوداء طويلة ومشبّكة وبلانجري سوداء اللون معلنةً أنّها موجودة في إحدى غرف فنادق لوس انجلوس، لا شك في أنّ هذا الفيديو حصد وفي ساعةٍ واحدة فقط على نسبة مشاهدة تخطّت المليون إذ فيه سعت ماريا إلى إطلاق العنان لنفسها ولقوامها الرشيق والتصرّف على طبيعتها وبساطتها بأسلوبها المثير والمغري والإباحي بعض الشيء.

وبابتسامتها المعهودة والمعروفة بها وبالمجوهرات المرصّعة بالألماس التي وضعتها حول رقبتها، بدت صاحبة أغنية “Without You” التي استعانت أيضاً بجسدها منذ فترةٍ فـتمايلت به أمام شجرة الكريسماس واثقة من نفسها إلى أبعد حدود وهي تقرأ تعليقات المشاهدين والمتابعين التي لا شك في أنّها أتت بأغلبها مادحة بجمالها الأربعيني وأنوثتها الخيالية.

هذا ويذكر أنّ هذه الأغنية تحديداً التي تعاونت فيها مع مغني الراب المعروف باسم “YG” كانت قد كتبتها ماريا قبل حوالى الشهر كردٍ على انفصالها عن خطبيها السابق الأسترالي الملياردير جيمس باكر، وهي الأغنية التي نشرت الفيديو الترويجي لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستقرام.

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