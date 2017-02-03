الملايين معجبون بصور بينوسيه العارية بعد حملها on February 3, 2017

حصدت تدوينة تحتوي على صور عارية للمغنية الأمريكية بيونسية على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، كشفت فيها عن حملها بتوأمين أكثر من ثمانية ملايين إعجاب خلال وقت قصير.

وقالت شركة أنستغرام إن التدوينة حصلت على نصف مليون تغريدة على موقع “تويتر” خلال 45 دقيقة فقط الأربعاء.

وقالت بيونسية في بيان على حسابها إنها تنتظر وزوجها مغني الراب “جاي زي” توأمين.

وفي إحدى الصور العارية تجلس بيونسية على سقف سيارة، وفي أخرى ترتدي طرحة زفاف وتضع يدها على بطنها. أما الصورة الأخيرة فالتقطتها مع ابنتها بلو إنفي البالغة من العمر 5 أعوام وهي تعطيها زهرة.

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