الفنانة السورية سحر فوزي مضرجة بدمائها on February 3, 2017

تداولت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السورية سحر فوزي مضرجة بدمائها، قبل ان يتبين ان الصورة من احد مشاهد مسلسل “وردة شامية” من بطولة النجمتين سلافة معمار وشكران مرتجى.

ونشرت صفحة المسلسل على موقع “فيسبوك” صورة فوزي تحت تعليق: “الضحية الأولى”، علماً أن العمل الدرامي حمل روح “ريّا وسكينة” ولكن بطابع “البيئة الشامية”، وبخطوط درامية وحبكة تبتعد باكرا عن العمل المصري التاريخي الذي قدّم في المسرح وعلى الشاشتين الذهبية والفضية، عبر أحداث فتقود الأختين إلى سلسلة من الجرائم في حارات دمشق القديمة.

وتؤدي فوزي شخصية “عزيزة” زوجة والد الشقيقتين “وردة” (سلافة معمار) و”شامية” (شكران مرتجى)، والتي تعرضهما لظلم كبير وتطاردهما حتى بعد هربهما منها.

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