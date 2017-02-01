وفاة المغني البريطاني جون ويتون صاحب أغنية «هيت أوف ذي مومنت» عن 67 عاما on February 1, 2017

توفي المغني البريطاني جون ويتون من فرقة «إيجا» التي اشتهرت بأغنية «هيت أوف ذي مومنت» أمس (الثلثاء) عن 67 سنة جراء إصابته بسرطان القولون.

وتوفي جون ويتون في جنوب إنكلترا خلال نومه من مضاعفات سرطان القولون على ما أوضح الناطقون باسمه في بيان.

وكان الفنان تزوج مجدداً قبل شهرين وكان من المفترض أن يصعد إلى المسرح مجدداً مع فرقة «إيجا» في جولة في أميركا الشمالية برفقة فرقة الروك «جورني».

وقال ضابط الإيقاع في الفرقة كارل بالمر في بيان «كان جون إنساناً لطيفاً وهادئاً وألف بعض الأغاني والكلمات التي تركت أكبر أثر في البوب الحديث».

وترعرع جون ويتون في مدينة بورنمورث في جنوب إنكلترا وأصبح عازف باص لفرق روك صغيرة قبل الانضمام إلى «كينغ كريمسون» التي شقت طريقها في مجال الروك البديل وهو نوع موسيقى ولد نهاية الستينات في بريطانيا.

وعزف ويتون أيضاً مع فرق كبيرة أخرى مثل «روكسي ميوزيك» و«اوريا هيب»، إلا أنه اشتهر خصوصاً مع «إيجا» التي تشكلت من أعضاء سابقين في مجموعات روك بديل. وكانت «هيت أوف ذي مومنت» التي ألفها وغناها عنوان الألبوم الأخير للفرقة الذي صدر العام ،1982 وكانت شركة الإنتاج لا تتوقع أن يحقق نجاحاً.

إلا أن الأغنية حققت نجاحاً كبيراً بفضل محطة التلفزيون الموسيقية «أم تي في» التي كانت في بداياتها.

وكان المغني قال لموقع «كلاسيك روك ريفيزيتيد»، إن أحداً لم يكن يتوقع نجاحاً مثل هذا حتى شركة الانتاج ذاتها.

وصدر الألبوم الأخير لفرقة «إيجا» العام 2014 وكان بعنوان «غرافيتاس».

التعليقات