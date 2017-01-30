بديع أبو شقرا ..ملك الرقص on January 30, 2017

فاز الفنان اللبناني بديع أبو شقرا ب لقب رقص النجوم Dancing with stars للموسم الرابع بنسبة تصويت تخطت ٤٦% حيث تفوق على منافسه مارك حاتم الذي حصل على ٣٩ ٪‏ من نسبة التصويت. وكان أبو شقرا قد خاض منافسة قوية مع كل من فاليري أبو شقرا و مارك حاتم . حيث قام كل منهم بتأدية ثلاث رقصات .

بديع الفنان والمسرحي يضيف اليوم لقباً جديداً الى تاريخه الفني بديع الراقص، حيث أظهر براعة في الرقص لهذا الموسم وتمكن في كل مرة من تأدية الرقصات بحس فني عالي.

أظهر الفنان بديع أبو شقرا خلال الحفلات السابقة حساً فنياً عالياً وروحاً وياضية بالإضافة الى الاصرار الدائم على المنافسة وتقديم الأفضل .

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