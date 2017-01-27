وفاة الفنان الهندي العالمي أوم بوري وهكذا ودعه أميتاب باتشان on January 27, 2017



وفاة النجم الهندى المحبوب منذ عدة أيام والذى قد قام بالمشاركة فى أكبر الأفلام الهندية ومنها الفيلم الشهير غندى وهو الفنان اوم بورى وقد توفى الفنان الراحل عقب إصابته بأزمة قلبية حادة وهو يبلغ من العمر 66 عاما وقد توفي اوم بورى فى منزله الخاص بمدينة بومباى وهذا ما جاء فى إعلان وكالة الأنباء الهندية برس تراست اوف انديا .

وقد ولد الممثل الهندى عام 1950 وقد دخل مجال التمثيل فى السبعينات وقد شارك فى العديد من الأفلام المحلية منها افلام هندية وأخرى باكستانية وشارك الفنان الراحل فى العديد من الأفلام الأجنبية والغربية ومنها غندى عام 1982 والذى حصل على العديد من جوائز الأوسكار وقام بالتمثيل أيضا مع باتريك سوايزى فى أحد افلامه ( سيتي اوف جوى ) عام 1992 وأيضا شارك هيلين ميرين فى أحد افلامها والتى اتخذت الطابع الكوميدى ذى هندرد فوت جورنى فى عام 2014.

وله أدوار عديدة في افلام اخرى كثيرة مع العديد من الفنانين العلاميين مثل الفنان توم هانكس والفنانة الجميلة جوليا روبرتس وقد عبر العديد من الفنانين والمعجبين عن حزنهم لرحيل هذا الفنان العالمى اوم بورى وودعه الكثير بكالمات هزت القلوب منهم الفنان أميتاب باتشان الذى نشر على صفحته الشخصية تويتر فقد قال لم أتخيل ابدا انه اصبح غير موجود فأنا أتذكر ايامى معه فى موقع التصوير.

التعليقات