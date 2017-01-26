هل تزوّجت نجوى كرم سرّاً؟.. شاهد صور حبيبها الذي يصغرها بـ 10 سنوات on January 26, 2017

تعيش شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم منذ فترة قصة حب مع فيليب زيادة الذي يصغرها بحوالي عشر سنوات.

وبحسب مجلة نواعم، فإنَّ كرم هي صديقة لزوجة فيليب السابقة، وهكذا تمّ اللقاء بينهما، إلا أنه مع الوقت أُغرم فيليب بها وبادرته هي هذا الغرام، فبات يُتابع أعمالها ويرافقها في أسفارها وهو المموّل الرئيسي لأعمالها خصوصاً كليباتها المصورة، فهو من كبار رجال الأعمال.



وأوضحت نواعم ان فيليب رجل متزوّج وله ولدان من زوجته، بنت عمرها حوالى 8 سنوات وولد يصغرها بالعمر، ويُقال إنه بعد العلاقة التي جمعته مع نجوى تقدّم بطلب الطلاق من زوجته إلا أنه يُقال إن الطلاق تمّ فقط في لبنان لا في أميركا تفادياً من أن تتقاسم معه ثروته بحسب القوانين الأميركية ما إذا تمّ الطلاق هناك، غير أن فيليب ما زال يؤمّن لزوجته وولديه حياةً كريمة ومستوى معيشياً رغيداً وتجمعه معها صداقة واحترام وما زال يزورهم ويحرص على أن ينعموا بحياة مريحة، وأرفق موقع “نواعم” المقال بصورةٍ هي الأولى لحبيب نجوى كرم المزعوم.

غير أنه ليس من المعروف ما إن كان هو ونجوى يخططان للزواج، علماً بأن هناك أقاويل تُشير الى أنهما تزوجا سراً وأخرى تُفيد بأنهما سعيدان جداً بحبهما ولا يرغبان في الزواج ولم يتسنى لنا التأكد من صحة هذه المعلومات .

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