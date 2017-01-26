“أحلام تقبل قدم زوجها”… إليكم التفاصيل on January 26, 2017

تصدرت النجمة الخليجية أحلام قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على موقع “تويتر”، عبر “هاشتاغ”: “#احلام_تبوس_رجل_زوجها”.

ونشرت “الملكة” منذ قليل عبر حسابها على “تويتر” صورة تظهر حلولها على رأس القائمة، مغردةً: “لله دري من يومي ملكه #احلام_تبوس_رجل_زوجها ولي الشرف والله”.

ووكانت المطربة الإماراتية تحدثت عبر “تويتر” مع معجبيها عن العلاقة الزوجية وواجبات الزوجة عبر كلام وردود كثيرة، مؤكدة على قيامها بكل ما يلزم من اجل المحافظة على صحة حياتها الأسرية على رغم انشغالاتها الفنية.

وجاء في حديثها: “بالعكس المراءه اللي تحب زوجها تمنحه كل ما تملك وتكون تحت رجله لانه هو تاج رأسها تطبخ له وتأكله وتوفر له كل سبل الراحه”.

وأضافت: “انا اطبخ لزوجي واغسل له رجله والله مازادني الا حب عند زوجي ويقول الحمد لله اللي أكرمني بك تحياتي عزيزتي المغرورة”.

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