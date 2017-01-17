وفاة البلجيكي باسكال غاري أحد رسامي “السنافر on January 17, 2017

توفي البلجيكي باسكال غاري احد ابرز رسامي قصص “السنافر” المصورة الثلاثاء عن 51 عاما على ما اعلنت دار النشر التي يتعامل معها.

وقالت دار “لومبار” في بيان “خبر محزن: توفي باسكال غاري هذا الصباح (الثلاثاء) عن 51 عاما”.

وولد غاري في لييج (بلجيكا) وانضم الى “ستوديو بيو” الذي كان يملكه بيار كوليفور احد مؤسسي “السنافر”، لعام 1990.

وعلى مدى سنتين عمل مع هذا الاخير على رسم هذه الكائنات الزرقاء القصيرة القامة قبل ان يطلب منه كوليفور المعروف باسم “بيو”، ان يطلق من جديد سلسلة “بونوا بريزفير”.

وبعد وفاة “بيو” في العام 1992 راح يرسم ويكتب حوارات الاجزاء الجديدة من مغامرات هذه الشخصية وهو صبي صغير يعتمر على الدوام قبعة ويملك قوة خارقة يفقدها كلما اصيب بزكام.

وساهم باسكال غاري خلال مسيرته التي استمرت 26 عاما، في 17 البوما من مغامرات “السنافر” وسبعة البومات “بونوا بريزفير”. وقد انتهى للتو من وضع رسوم الالبوم الخامس والثلاثين للسنافر بعنوان “السنافر والفاصولياء البنفسجية” الذي يصدر في ايلول/



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