:أول ظهور لوفاء الكيلاني عقب طلاقها ..هكذا أصبحت!! on January 17, 2017

إختارت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، الإبتعاد تماماً عن الشاشة والظهور في المناسبات الإجتماعية

عقب انتشار نبأ طلاق الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من زوجها اللبناني طوني مخايل،ابتعدت تماماً عن الشاشة والظهور في المناسبات الإجتماعية ، كانن فد تزوّجت في 25 أغسطس 2008 في قبرص مدنياً وأثمر الزواج عن ولادة طفلين هما جودي وريان .

ورغم إطلالت الكيلاني في برنامج Project Runway المُذاع على قناة MBC 4، منذ أكثر من 25 أسبوعاً لم يُرصد لها أي نشاط على السوشيال ميديا، إلى حين نشرها صورة لجلسة مع صديقتين لها في منطقة “فقرا” اللبنانية، ما يؤكّد مكوثها في لبنان خلال الفترة الحالية، رغم ما تردّد عن نيّتها في الإنتقال للعيش في مصر.

وفي سياقٍ منفصل، كان روّاد السوشيال ميديا، قد تداولوا خبر توقيع وفاء لعقد مع تلفزيون DMC المصري الذي بدأ في البث يوم الرابع عشر من يناير الجاري، إلّا أنّ برنامج ET بالعربي كشف الحقيقة كاملة.

وأوضح البرنامج الذي يعرض على MBC أنّ الخبر غير صحيح، مؤكّداً أنّ الكيلاني باقية في المحطّة، وتحديداً في استوديوهاتها في لبنان.

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