ميا خليفة ظهرت في مسلسل مصري on January 14, 2017

ظهرت الممثلة الإباحية الانيركية من اصل لبناني “mia khalifa” ميا خليفة، في أحداث الحلقة ٢٠ من المسلسل المصري (بنات سوبر مان) الذي يعرض حصريًا عبر شاشة الـ (MBC) مصر.

جاء ظهور ميا وسيرتها في المسلسل، خلال المشهد الذي دار بين كرم عفيفي الذي يقدم شخصية (مروان)، وصديق له، في غرفة أحدهما، حيث يأتي صديق مروان ويخيره بين مشاهدة أفلام البورنو أو فيلم (بلاش فرهدة يا ابني)، ويتحدثان معاً عن الأفلام الجنسية بتلميحات مقززة، دون أدنى احترام للمشاهدين، خصوصاً وأن العمل تلفزيوني وليس سينمائياً، ما يعني أنه يقتحم منازل الجمهور ويُقدم لكل الأعمار والفئات.

الملفت أن فريق المسلسل بهذا المشهد لم يحترم أصول شهر رمضان المبارك، ولم يرعي مشاعر المسلمين، بل حرض على مشاهدة أفلام جنسية وروج لها في عز نهار رمضان!

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