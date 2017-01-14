ريما ديب تفضح هشام حداد وتنشر فيديو له على سريرها on January 14, 2017

بعد كلّ الانتقادات الساخرة التي يوجهها مقدم برنامج “لهون وبس” هشام حداد، لريما ديب في معظم الحلقات، نشرت الأخيرة عبر حسابها الخاص على “فايسبوك” فيديو تعبّر فيه عن حبها لهشام حداد.

وأثار الفيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت ريما وهي تتغطى بصورة لحداد، وتشرب من كوب طُبع عليه صورة له، معبّرة عن حبها له. وظهرت ديب عارية، لكنّها غطّت نفسها بشرشف أحمر وصورة هشام.

ولم يتردد جمهور هشام في ذكره بالتعليقات، وطلبوا منه ان يشاهد الفيديو.

في المقابل، ردّ حداد عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، بالقول: “الرجاء عدم المنشن على فيديو ريما ديب”.

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