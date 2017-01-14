حقيقة وفاة ابنة كريمة مختار! on January 14, 2017

بعد وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة تداولها الكثير، وهي أن كل أبطال مسرحية “العيال كبرت”، وهم كريمة مختار الأم وحسن مصطفى الأب وابنائهما أحمد زكي ويونس شلبي وسعيد صالح ولكن عبارة رحيل أبطال المسرحية أثارت غضب رشا سامي العدل، ابنة نادية شكري التي جسدت دور الابنة سحر في المسرحية.

رشا أكدت أن والدتها ما زالت على قيد الحياة، وعبرت عن استيائها الشديد من هذه العبارة لأنها تعني أن والدتها توفيت.

وكتبت رشا من خلال حسابها الخاص على “فيسبوك”: “حاجة في منتهى الاستفزاز الصراحة اني الاقي عناوين “ورحلت اخر فرد في عائلة السكرى”.. لما تيجي من الأغراب هزعل لكن لما تيجي من اصحابي عيب والله”.

وأضافت: “رحم الله جميع الفنانين في مسرحية العيال كبرت بس “سحر السكري” حية ترزق الحمد لله ربنا يخلي هالي وما يحرمنيش منها أبدا ويطول لي في عمرها… أمي اخر ما تبقي ليا في الحياة وولادي وبجد مجرد الفكرة بتوجعني اوي واللي مش قادر يحترم مشاعري يا ريت ياخد بعضه من سكات ويخرج من عندي”.

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