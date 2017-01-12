عاجل.. وفاة الفنانة كريمة مختار بعد صراع مع المرض on January 12, 2017

عاجل.. وفاة الفنانة الكبيرة كريمة مختار بعد صراع مع المرض.

وكان أذاع برنامج “البداية” على القناة الثانية المصرية خبر وفاة الممثلة كريمة مختار وهو ما نفاه تماما نجلها الإعلامي معتز الدمرداش.

وعقب هذا الخطأ المهني الكبير أحال التلفزيون المصري الفريق العامل ببرنامج “البداية”، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، إلى الشؤون القانونية.

وأكد رئيس التليفزيون مجدي لاشين في تصريحاته الإعلامية بأن مخرج البرنامج هو من أكد لفريق العمل أن الفنانة كريمة مختار تُوفيت، وهو يستعد للذهاب إلى جنازتها، ما دفع فريق البرنامج إلى إعلان الخبر للمشاهدين، وكتبوا على الشاشة “وداعا كريمة مختار”، من دون التحري في مدى صحة الخبر.

وسبق أن تعرّض مسؤولو التلفزيون الحكومي لهجوم حاد بسبب خطأ وُصف بالخطأ الجسيم حيث قام قسم الأخبار ببث حوار الرئيس السيسي مع شبكة pbs الأمريكية عام 2015 على أنه الحوار الذي أجري معه على القناة ذاتها مع الإعلامي الأمريكي تشارلي روز يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول.

وقدّم اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بيانا رسميا يعتذر فيه عن خطأ وتمت إحالة المتسببين في الخطأ إلى التحقيق العاجل كما تمت إقالة رئيس قطاع الأخبار مصطفى شحاتة.

كريمة مختار (16 يناير 1934 -)، ممثلة مصرية, حصلت على ‏بكالوريوس فنون مسرحية، تزوجت من المخرج نور الدمرداش، وأنجبت منه 4 أبناء شريف وهو مهندس وأحمد يعمل كمخرج وهبة والإعلامي معتز الدمرداش، حصلت على جائزة ‏النقاد عن دورها في فيلم ومضى قطار العمر.

حصلت على ‏بكالوريوس فنون مسرحية، تزوجت من المخرج نور الدمرداش، وأنجبت منه 4 أبناء شريف وهو مهندس وأحمد يعمل كمخرج وهبة والإعلامي معتز الدمرداش، حصلت على جائزة ‏النقاد عن دورها في فيلم ومضى قطار العمر.

كان اداؤها لشخصية “ماما نونا” في مسلسل يتربى في عزو أكثر من رائع وممتاز. شخصية “ماما نونا” التي دخلت كل البيوت المصرية والعربية نتيجة حنانها الزائد وتدليلها المبالغ فيه لابنها حمادة (يحيى الفخرانى) الذي يبلغ من العمر ستين عاماً. الشخصية التي تذكر الجميع بالأم المصرية الطيبة البسيطة التي تحب ابناؤها بجنون ولا تستطيع الاستغناء عنهم أو ترفض لهم طلب. أحب المشاهدين شخصية ماما نونا. وفى الحلقة الثلاثون والقبل الأخيرة صدم المؤلف يوسف معاطي الجمهور بوفاة “ماما نونا” بعد نوبة غضب أصابتها بسبب تصرف غير مسؤول لنجلها المدلل “حمادة عزو” ورفضها ترك بيت العائلة، الحلقة وبعيداً عن المبالغة كانت حديث الناس حتى فجر أول أيام العيد الذي احتفلت به مصر السبت، لدرجة أن برامج شهيرة مثل “البيت بيتك” و”تسعين دقيقة” والقاهرة اليوم” خصصت فقرات مطولة لمناقشة تأثير المسلسل ككل ووفاة ماما نونا خصيصاً على الجمهور المصري خصوصاً البسطاء الذين وجدوا في الشخصية التي قدمتها كريمة مختار نموذجا أصيلا للأم المصرية.

أعلن فوزها بجائزة أحسن ممثلة للعرض الأرضي، ونفس الجائزة مناصفة مع الفنانة وفاء عامر في العرض الفضائي لتتفوق الممثلة المخضرمة، على نجمات السينما يسرا وإلهام شاهين ونادية الجندي لدورها في مسلسل يتربى في عزو لشخصية ماما نونا، واداؤها الذي نال رضا واعجاب كل من النقاد والجمهور المصري والعربي.

الشخصية أعادتتها لنجومية التلفزيون من جديد، وهي مثلها مثل كل نجوم جيلها تعاني من غياب الأدوار المناسبة لمرحلتها العمرية.

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