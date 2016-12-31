مصر:نقل الفنانة سلمى غريب للمستشفى.. و”الفخراني” يوقف مسرحيته on December 31, 2016

خلال استعدادها داخل الكواليس استعداد لبدء دورها في الفصل الثاني من العرض المسرحي ”ليلة من ألف ليلة” اليوم علي مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، تعرضت الفنانة سلمي غريب لحالة إغماء مفاجئة حالت دون دخولها إلى خشبة المسرح، وهو ما تسبب في ارتباك بكواليس العرض الذي شاهد جمهوره اليوم الفصل الأول فقط، وسط محاولات قام بها الفنان د. يحي الفخراني لإفاقة الفنانة سلمي غريب وهو ما استدعي تحويلها لأحد مستشفيات الإسكندرية لإسعافها.

واضطر الفخراني إلى الخروج للجمهور معتذرا عن عدم التمكن من استكمال تقديم العرض اليوم لهذا السبب الذي استوعبه الجمهور تماما، وقيام بعضهم باستبدال التذاكر لليلة عرض أخرى تمكنه من مشاهدة العمل كاملا بعد استقرار الحالة الصحية الفنانة سلمي غريب.

يذكر أن العرض اليوم كان يقدم في حفلة ماتينيه بدأت في الرابعة عصرا احتفالا بليلة رأس السنة ومشاركة الجمهور في استقباله للعام الجديد 2017، وسط حضور جماهيري لافت وكامل العدد

التعليقات