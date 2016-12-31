اتهام الفنانة مايا دياب بالتحريض على الفسق والفجور on December 31, 2016

مصر – تباشر نيابة الدقي المصرية برئاسة المستشار عبد الله المهدي، التحقيق في البلاغ الذي يتهم الفنانة مايا دياب، بالتحريض علي الفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، والظهور علي القنوات الفضائية.

وجاء في البلاغ المقدم من أحمد إمام المحامي، أن الفنانة مايا دياب في الفترة الأخيرة اعتادت علي إطلاق التصريحات التي تحرض علي الفسق والفجور، ونشر الرذيلة في المجتمع، ، كما تعمل علي إثارة الشهوات والغرائز لمن يشاهدها.

وأضاف البلاغ أن “دياب” عرضت فيديو لها علي مواقع التواصل تحرض من خلاله علي المساكنة والمعايشة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، كما تحرص خلال تواجدها في البرامج التلفيزيونية، علي سرد نكات إباحية، بقصد إثارت الشهوات والغرائز، وتتعمد نشر فيديوهات علي مواقع التواصل تظهر فيها أجزاء كبيرة من جسدها عارية.

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