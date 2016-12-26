وفاة المطرب جورج مايكل عن 53 عاماً on December 26, 2016

أعلن المتحدث الإعلامي للنجم البريطاني الشهير، جورج مايكل، وفاته عن عمر يناهز الـ53 عاماً.

وصرحت الشرطة البريطانية بأنه لا يوجد أي ظروف مريبة أو تدعو للشك حول وفاة النجم البريطاني.

وقال المتحدث الإعلامي للنجم المتوفي، جورج مايكل، إنه لحزن عظيم أن نذيع خبر وفاة نجم محبوب، خلال أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس”. وأضاف أن عائلته تطلب من الجمهور والإعلام الحفاظ على خصوصيتهم واحترام هذه اللحظات الصعبة.

مايكل المولود في شمال لندن وباعت ألبوماته أكثر من 100 مليون نسخة خلال مسيرته الفنية التي استمرت لأربع عقود.

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