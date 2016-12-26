رحيل الممثلة الكوميدية الفرنسية سيمون روسيل عن عمر 96 عاما on December 26, 2016

فقدت الأوساط الفنية الفرنسية النجمة الكوميدية الممثلة سيمون روسيل عن عمر ناهز الـ 96 عاما، والتي اكتشفها المخرج السينمائي الفرنسي جان جابان.

وكانت النجمة السينمائية الفرنسية، المولودة في عام 1920، قد اختارت طريقها الفني في الرابعة عشر من عمرها، حيث هربت من أسرتها وذهبت لتعيش مع جدتها وقامت بدراسة فن الكوميديا لدى الفنان رنيه سيمون.

وكان أول ظهور للنجمة الراحلة على الشاشة في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي في دور المرأة الرومانسية والقدرية ذات الجمال الباهر، وذلك في فيلم “محطة الضباب”.

وسافرت سيمون روسيل إلى كاليفورنيا، لتتعلم اللغة الإنجليزية والغناء وشاركت في عدة أفلام دعائية لتنافس النجمتين العالميتين إنجريد برجمان وجوان فونتان.

وعادت روسيل إلى فرنسا بعد الاستقلال لتحصل على جائزة مهرجان “كان” السينمائي عام 1946 عن فيلم “السيمفونية الريفية” و”مارى أنطوانيت” في عام 1955.

وفى آخر حياتها الفنية، قدمت النجمة الفرنسية الراحلة فيلم “القط والفأر” للمخرج الفرنسي كولد ليلوس في عام 1975، لتكرس سنوات عمرها الأخيرة لفن الرسم وتسجيل مذكراتها في عام 1977.

التعليقات