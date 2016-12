صور مسربة لـ “كيم كارداشيان” تكشف لأول مرة on December 25, 2016

منذ أكتوبر الفائت وهي تحاول الإبتعاد عن الكاميرات والصحافيين والباباراتزي لأنّ نفسيّتها كانت على شفير الهاوية عقب تعرّضها لعمليّة سطو وسرقة، وحتّى أنّ المشكلة التي مر بها زوجها كاني ويست منذ أسابيع ونقله إلى المستشفى بسببها جعلتها تصر أكثر على عدم الظهور بطريقةٍ علنيّة مفضّلةً البقاء في منزلها إلى حين أن تتحلحل كل مشاكلها وأزماتها.

أمورٌ وأخبارٌ بتنا نعرفها جيّداً وهذا ما يجعلنا نتأكّد من أنّ لا صور عارية جديدة سيُكشف النقاب عنها قريباً لها ولا جلسات تصويرية مثيرة ومغرية ستشارك فيها وتأسرنا عن طريقها وتذهلنا في إطارها بمفاتنها وتضاريسها، ولكنّ الخبر الجيد هو أنّ صديقها ماريو ديديفانوفيك اهتم بنفسه يوم البارحة الثلاثاء في تشارك صورٍ لم تُنشر من قبل ولم يتمكّن أحد من رؤيتها سابقاً على موقعها الإلكتروني “kimkardashianwest.com”.

هي لقطاتٌ تأتي اليوم لتشفي غليلنا كما يقول المثل الشائع ولتؤكّد لنا أنّ كيم كانت ولا تزال المرأة الأكثر إثارة في العالم التي لا يمكن أن تتردّد ولو لمرّة واحدة في التعرّي من أجل الكشف عن مميّزاتها الجسدية، وفيها سلّطت الضوء على ساقيها وبطنها وحتّى مؤخرتها، وبين التمايل أمام الكاميرا وقوفاً أو جلوساً أو تمدداً لا يسعنا سوى الإشادة بجمالها وسحرها وبالتأكيد بنحافتها.

نعم، في تلك اللقطات الإستثنائية أظهرت زوجة كاني ويست التي لن تصوّر حلقات جديدة من برنامجها الشهير “keeping Up With The Kardashianss” نحافةً بليغة ورشاقة فائقة يبدو أنّها خسرتها كلّها بعد زواجها وإنجابها طفلين، هي التي تشاركت معنا أصلاً العمل المتعب والجهد الكبيرين اللذين بذلت بوسعهما المستحيل من أجل إنقاص وزنها بعد إنجابها ساينت.



بالكعب العالي ظهرت وبملامحها التي كانت لا تزال طبيعية مئة في المئة وبسيطة أطلّت وبابتسامتها التي لم تفارقها حتّى يوم الأحد الفائت حين خرجت في أول موعدٍ غرامي رسمي مع زوجها بعد إشاعة طلاقهماسحرتنا، هي التي وبالحديث عن هذا الخبر المحزن والذي كان سيجعلها تنضم إلى قافلة من انفصل في العام 2016 قرّرت ووفقاً لآخر التقارير إعطاء زواجها فرصةٍ ثانية.نعم، يبدو أنّ كيم وكاني ارتأيا المضي قدماً والنضال من أجل إنجاح علاقتهما بخاصة من أجل الولدين، وبالتالي قرّرا الإستعانة بمسشتارٍ خاص يساعدهما على تخطّي الفروقات التي يعانيان منها والمشاكل التي تحوم فوقهما وتحيطهما من كل مكان.