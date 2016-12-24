لماذا أراد القذافي شراء أفلام سعاد حسني الاباحية بمائة مليون جنيه ؟! on December 24, 2016



منذ 1 ساعةأحمد السيدغير مصنف

نشرت “مجلة روز اليوسف” المصرية ان مذكرات الراحلة سعاد حسني تحمل الكثير من المفاجآت اهمها ان الرئيس الراحل معمر القذافي حاول انقاذ سعاد حسني بشراء الافلام الاباحية التيصورها صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل للفنانة الراحلة سعاد حسني خلال فترة تعاونها مع المخابرات المصرية شاهدها نجل القذافي سيف الاسلام واتفق على شرائها منه بمئة مليون جنيه مصري.

وأضافت صحيفة «روزاليوسف» المصرية أن سعاد حسني كشفت كل تلك الأسرار في مذكراتها الشخصية، التي لم تتمكن من نشرها، حيث تعرضت للقتل بإلقائها من شرفة منزلها في لندن.

وتابعت الصحيفة المصرية ـ نقلا عن مذكرات الفنانة الملقبة بـ “السندريلا” ـ انها ذكرت في آخر فصل تحت عنوان “لا تنسوني” ان القذافي عرض على صفوت الشريف عام 2000 شراء مجموعة أفلامها التي احتفظ صفوت بنسخة منها مقابل 100 مليون جنيه مصري. ووعده صفوت بالتنفيذ عندما يكون الوقت مناسبا، وان سيف الإسلام القذافي ـ نجل العقيد ـ شاهد الأفلام لدى صفوت، فكان ذلك سببا رئيسيا لموافقتها على كتابة المذكرات لتكون دفاعا عن شرفها واسمها أمام عشاقها ضد صفوت الشريف.

واعترفت سعاد حسني بأنها أبلغت الرئيس السابق حسني مبارك بذلك، فلم يعرها اهتماما، بل أبلغ الشريف بما ذكرته سعاد، فسافر إليها في لندن، ونشبت بينهما معركة استخدمت فيها سعاد سكينة تقطيع التفاح في جرح الشريف.

ومن جهة أخرى، تكشف المذكرات أن سعاد حسني كانت قد تزوجت في السر عرفيا من الفنان عبدالحليم حافظ بعد علاقة غرامية عاصفة انتهت بدراما سقوطها في قبضة صفوت الشريف.

وكتبت سعاد: «لم يكن هناك أحد لا يريد جسد سعاد الذي باعوه بالرخيص»، وتحكي أنها طلبت من صفوت التوقف، لأنها ستتزوج من عبدالحليم حافظ، فثار عليها، وهددها، وأقنعها بأن مستقبلها مع السلطة.. بعدها حكت سعاد أن صفوت والذي صور لها 18 فيلما إباحيا دعا عبدالحليم وجعله يشاهد فيلمها الأول، فانهار عبدالحليم.

وفي طريق عودته لمنزله نزف بشدة، وأغلق على نفسه عدة أيام.. اعتقد من حوله أنه يعاني من أزمة فنية، لكنه كان حزينا، حيث طلب منه صفوت الابتعاد عن سعاد لمصلحة مصر.

وأكدت المذكرات كذلك أنه عبد الحليم حافظ عاد إلى سعاد حسني بعد ذلك، ووعد بمساعدتها، ونجح بالفعل في كشف القصة للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فوعده الأخير بإنهاء القضية.

من جهة أخرى قال أسعد ابوقيلة مراسل صحيفة «دنيا الوطن» الفلسطينية: يبدو ان مازال معمر القذافي يثير الجدل بين الليبيين حيا وميتا.

وكشف ابوقيلة بمناسبة الذكرى ال 43 لثورة الفاتح ان القذافي لم يكن يعرف قيادة السيارة، وان الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك علم القذافي قيادة السيارة وقد نشر ابوقيلة صورة نادرة لمبارك يشرح فيها للقذافي تعلم قيادة السيارة

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