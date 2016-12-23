الرئيسية » فن, مميز » وفاة الممثلة فاليري فيرمان بجرعة زائدة من المخدرات

وفاة الممثلة فاليري فيرمان بجرعة زائدة من المخدرات on December 23, 2016

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net