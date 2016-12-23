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» وفاة الممثلة فاليري فيرمان بجرعة زائدة من المخدرات
وفاة الممثلة فاليري فيرمان بجرعة زائدة من المخدرات
on December 23, 2016
عثر على بطلة “سيكستين أند برغنانت” فاليري فيرمان ميتة في حمام منزل إحدى صديقاتها أمس في ولاية بنسلفانيا.
وقد دقت صديقة فاليري باب الحمام ولم تفتح الباب قامت صديقتها بفتح الباب لتجدها جثة هامدة.
واشتبهت أسرة فيرمان في أن سبب الوفاة ناجم عن جرعة زائدة من المخدرات خصوصاً أن فاليري كانت معروفة بإدمانها على المخدرات.
فاليري فيرمان
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