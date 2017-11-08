فيديو.. معركة عنيفة تنشب بين متسوقين في مركز تجاري on November 8, 2017

يمثل التسوق في الكثير من الأحيان تجربة رائعة وممتعة للمتسوقين، إلا أن زبائن هذا المركز التجاري الصيني كان لهم رأي مختلف عندما نشب شجار عنيف بينهم تراشقوا فيه بموجودات المركز. أظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، زبائن أحد المراكز التجارية وهم يتبادلون اللكمات والتراشق بنباتات الزينة.

وقد نشبت المعركة بين فريقين من المتسوقين حيث بدأ عدد من الأشخاص المتواجدين على شرفة الطابق الثاني برمي نباتات الزينة على مجموعة أشخاص في الطابق الأرضي، قبل أن يعمد أحدهم إلى الصعود على سلم لمواجهة خصومه في الأعلى.

وقام الرجلان في الأعلى برمي نبتة كبيرة على رأس الرجل الذي كان يشق طريقه بصعوبة إلى الأعلى. ولدى وصول الرجل إلى الأعلى نشب عراك بالأيدي بين الطرفين في حين واصل بعض الأشخاص في الأسفل الصعود إلى الأعلى لمساندة رفيقهم.

وفي نهاية المطاف تغلب المتسوقون على المهاجمين الذين لاذوا بالفرار من المكان، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.



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