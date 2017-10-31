فيديو.. قائد طائرة ضخمة يتفادى كارثة بمناورة خطيرة on October 31, 2017

تمكن قائد طائرة من تفادي كارثة تحطم محققة عندما أقلع قبيل لحظات من ملامسة عجلات الطائرة أرضية مطار مدينة سالزبوغ النمساوية.

وأظهر شريط فيديو لحظات مرعبة من هبوط الطائرة الصعب الذي اعترضته رياح قوية بلغت سرعتها 80 كلم في الساعة.

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة التابعة لشركة Enter Air البولندية في المطار النمساوي في الساعة 11:25 من ظهر الأحد، لكن ذلك لم يحصل بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ولم يفلح الطيار في الهبوط رغم السرعة الكبيرة التي كانت تتحرك فيها الطائرة، بسبب الرياح القوية التي كادت أن تؤدي إلى كارثة لولا براعة الطيار.

ورصدت لقطات خارجية الحادثة، في حين وثق فيديو آخر التقط من قبل أحد الركاب، الأجواء التي رافقت عملية المناورة الخطرة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد طلب طاقم الطائرة من المسافرين الإمساك جيدا بالمقاعد تحسبا من الاصطدام المحتمل.

وأفادت المصادر نفسها أن الطيار استمر في رحلته إلى مدينة فرانكفروت الألمانية حيث مكث المسافرون هناك ساعة قبل العودة إلى سالزبوغ.



التعليقات