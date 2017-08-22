فيديو.. داعش يعتقل كبير قضاته في درعا بتهم العمالة مع التحالف on August 22, 2017

اعتقل افراد حسبة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم #داعش بـ #درعا القاضي في الجيش “محمد علي شباط” الملقب بأبي علي شباط.

الاعتقال جاء بأمر من الأمير العام لتنظيم داعش ليحول على الفور إلى المحكمة، بعد توجيه عدة اتهامات بحقه كان من أبرزها التعامل مع التحالف الدولي وفصائل #الجيش_الحر والتسبب في مقتل الصف الأول من قيادات التنظيم، حسب المصادر الخاصة التي حصل عليها المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية.

وينحدر أبو علي شباط من مدينة الشيخ مسكين في الريف الأوسط من درعا، كان مقاتل في صفوف الجيش الحر أوائل تشكيله، ثم انضم إلى جبهة النصرة، ثم انشق عنها بعد مقتل أخوين له كانا مع النصرة، لينتقل إلى أحد الفصائل التي كان يتزعمها “الفنوصي” الذي يعتبر من أوائل من بايعوا تنظيم داعش في الرقة، لينتقل بعدها إلى صفوف لواء شهداء اليرموك ويتم تعيينه كقاضي شرعي ضمن تشكيل اللواء قبيل اعلان بيعة اللواء للتنظيم.

تقديم: خديجة الرحالي

التعليقات