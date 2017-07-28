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فيديو طريف .. شاهد ماذا حدث لسلحفاة تناولت “فلفل حار”!!
on July 28, 2017
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد رد فعل سلحفاة قام صاحبها بإطعامها فلفل أحمر حار.
أظهر مقطع الفيديو السلحفاة وهي تتناول الشطة التي أصابتها بالغضب الشديد وراحت تركض بسرعة فوق الطاولة وكادت أن تسقط لكن تمكن صاحبها من الإمساك بها.
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