فيديو – لحظة وفاة شرطي مغربي بسكتة قلبية on July 2, 2017

توفي شرطي مغربي إثر سكتة قلبية أمام مقهى بالدار البيضاء.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة المثبتة أمام المقهى، شرطي يجلس على الطاولة، وعندما جاء زميله في العمل راح يحركه ولكن الأخير لم يرد عليه، ما أثار فزع الأول، ليأتي شخص آخر محاولا إيقاظه لكنه كان قد فارق الحياة.

توفي شرطي مغربي إثر سكتة قلبية أمام مقهى بالدار البيضاء. وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة المثبتة أمام المقهى، شرطي يجلس على الطاولة، وعندما جاء زميله في العمل راح يحركه ولكن الأخير لم يرد عليه، ما أثار فزع الأول، ليأتي شخص آخر محاولا إيقاظه لكنه كان قد فارق الحياة.

التعليقات