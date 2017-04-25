بيوض تعود لديناصورات في العصر الطباشيري
on April 25, 2017
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اكتشف علماء الآثار في مدينة فوشان الصينية خمس بيوض يعتقد أنها تعود لديناصورات من أواخر العصر الطباشيري.
وقدر العلماء عمر البيوض بنحو سبعين مليون عام، مشيرين إلى أنها تضررت بدرجات متفاوتة إلا أنها ما زالت واضحة المعالم.
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