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بيوض تعود لديناصورات في العصر الطباشيري

on April 25, 2017

اكتشف علماء الآثار في مدينة فوشان الصينية خمس بيوض يعتقد أنها تعود لديناصورات من أواخر العصر الطباشيري.

وقدر العلماء عمر البيوض بنحو سبعين مليون عام، مشيرين إلى أنها تضررت بدرجات متفاوتة إلا أنها ما زالت واضحة المعالم.

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