ورد الآن
الرئيسية » عاجل » ‏انسحاب المرشح فادي بركات من انتخابات نقابة المحامين في بيروت لمصلحة المرشح أندريه الشدياق

‏انسحاب المرشح فادي بركات من انتخابات نقابة المحامين في بيروت لمصلحة المرشح أندريه الشدياق

on November 19, 2017

‏انسحاب المرشح فادي بركات من انتخابات نقابة المحامين في بيروت لمصلحة المرشح أندريه الشدياق

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com