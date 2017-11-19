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‏انسحاب المرشح فادي بركات من انتخابات نقابة المحامين في بيروت لمصلحة المرشح أندريه الشدياق on November 19, 2017

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