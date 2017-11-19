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عاجل.. أمين عام جامعة الدول العربية: لن نعلن الحرب على إيران في المرحلة الحالية.. ونتخذ خطوات متدرجة

on November 19, 2017

عاجل.. أمين عام جامعة الدول العربية: لن نعلن الحرب على إيران في المرحلة الحالية.. ونتخذ خطوات متدرجة

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