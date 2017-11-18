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‏عاجل: السعودية تستغرب تصريحات وزير الخارجية الألمانية خلال لقاءه نظيره اللبناني on November 18, 2017

‏عاجل.. وزارة الخارجية السعودية: المملكة تستغرب وتستهجن تصريحات وزير الخارجية الألمانية التي أدلى بها خلال لقاءه مع نظيره اللبناني. ‏⁧‫وقد قررت المملكة دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور كمـا أنها ستسلم سفير ألمانيـا لدى المملكة مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة. التعليقات Share this on WhatsApp

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