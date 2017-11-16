ورد الآن
الرئيسية » عاجل » ‏⁧‫عاجل‬⁩: رئيس الأركان الاسرائيلي يعلن استعداد بلاده “لتبادل المعلومات الاستخبارية” مع ⁧‫السعودية‬⁩ لمواجهة ⁧‫إيران‬⁩

‏⁧‫عاجل‬⁩: رئيس الأركان الاسرائيلي يعلن استعداد بلاده “لتبادل المعلومات الاستخبارية” مع ⁧‫السعودية‬⁩ لمواجهة ⁧‫إيران‬⁩

on November 16, 2017

‏⁧عاجل⁩: رئيس الأركان الاسرائيلي يعلن استعداد بلاده “لتبادل المعلومات الاستخبارية” مع ⁧السعودية⁩ لمواجهة ⁧إيران⁩

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com