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‏⁧‫عاجل‬⁩: رئيس الأركان الاسرائيلي يعلن استعداد بلاده “لتبادل المعلومات الاستخبارية” مع ⁧‫السعودية‬⁩ لمواجهة ⁧‫إيران‬⁩ on November 16, 2017

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