حاصباني من موسكو: لضرورة النأي بلبنان عن الصراعات on November 16, 2017

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في موسكو، نائب وزير الخارجية الروسية ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف، وبحثا في اوضاع المنطقة والتطورات السياسية والمسائل الملحة للتعاون الثنائي الروسي – اللبناني المتعدد المجالات.

وعرض حاصباني موضوع النازحين السوريين في لبنان “وضرورة الاهتمام بقضيتهم من قبل المجتمع الدولي وبشكل عاجل لتأمين عودتهم الآمنة والاستمرار بدعمهم الإنساني بعد العودة، ودعم المجتمع الحاضن لهم على عدة أصعدة”. كما شدد على “ضرورة النأي بلبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية”.

من جهته، اكد الجانب الروسي “اهمية تسوية القضايا الداخلية للبنان من قبل اللبنانيين انفسهم من دون تدخل خارجي، وعبر حوار شامل مع الاخذ بالاعتبار مصالح كافة القوى السياسية الاساسية”. كما عبر بوغدانوف عن امله في “الحفاظ على التوجهات الايجابية لتطور الوضع الاجتماعي والسياسي، من خلال العمل المنسق لمؤسسات الدولة الذي كان قد سمح اخيرا بحل عدد من المسائل الاجتماعية والاقتصادية الهامة، والقضاء على بؤرة الارهاب على الحدود مع سوريا”.

مجلس الجمعية الامبراطورية الروسية

وكان حاصباني التقى خلال زيارته لموسكو بدعوة من الجمعية الامبراطورية الروسية رئيس وأعضاء مجلس الجمعية في حضور سيادة المطران نيفون سيقلي، وبحث معهم “الأوضاع في لبنان والمنطقة ومستقبل التعاون على المستوى الإنساني والثقافي، في ظل التحديات القائمة، خصوصا في وجود النزوح السوري وكيفية التعاطي الإنساني معه”.

وشدد حاصباني بعد اللقاء على “أهمية الدعم التي تقدمه الجمعية للمجتمعات المحتاجة في المنطقة، لما له من اثر على الاستقرار الاجتماعي”. كذلك لفت الى “ضرورة الاستمرار بتوسيع نطاق التعاون وبناء جسور التعاون، ودعم وتطوير وبناء المؤسسات، لا سيما الارثوذكسية منها”.

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