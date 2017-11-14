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‏ولايتي: ⁧‫الحريري‬⁩ أعلن استعداده للوساطة بين ⁧‫إيران‬⁩ و ⁧‫السعودية‬⁩ خلال لقائي معه في بيروت

on November 14, 2017

‏ولايتي: ⁧الحريري⁩ أعلن استعداده للوساطة بين ⁧إيران⁩ و ⁧السعودية⁩ خلال لقائي معه في بيروت

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