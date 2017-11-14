الرئيسية » عاجل » ‏ولايتي: ⁧‫الحريري‬⁩ أعلن استعداده للوساطة بين ⁧‫إيران‬⁩ و ⁧‫السعودية‬⁩ خلال لقائي معه في بيروت

‏ولايتي: ⁧‫الحريري‬⁩ أعلن استعداده للوساطة بين ⁧‫إيران‬⁩ و ⁧‫السعودية‬⁩ خلال لقائي معه في بيروت on November 14, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net