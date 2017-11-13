الرئيسية » عاجل » ‏⁧‫مندوب السعودية‬⁩ لدى الأمم المتحدة: الاتهامات بأن الحريري خاضع لإقامة جبرية في السعودية اتهامات مضحكة

‏⁧‫مندوب السعودية‬⁩ لدى الأمم المتحدة: الاتهامات بأن الحريري خاضع لإقامة جبرية في السعودية اتهامات مضحكة on November 13, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net