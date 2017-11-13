ورد الآن
الرئيسية » عاجل » ‏⁧‫مندوب السعودية‬⁩ لدى الأمم المتحدة: الاتهامات بأن الحريري خاضع لإقامة جبرية في السعودية اتهامات مضحكة

‏⁧‫مندوب السعودية‬⁩ لدى الأمم المتحدة: الاتهامات بأن الحريري خاضع لإقامة جبرية في السعودية اتهامات مضحكة

on November 13, 2017

‏⁧مندوب السعودية⁩ لدى الأمم المتحدة: الاتهامات بأن الحريري خاضع لإقامة جبرية في السعودية اتهامات مضحكة

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com