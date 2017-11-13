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‏اردوغان اكد لعون: وقوف تركيا الى جانب لبنان منوها بجهود الرئيس لمعالجة تطورات السياسة بعد الاستقالة

on November 13, 2017

‏اردوغان اكد لعون: وقوف تركيا الى جانب لبنان منوها بجهود الرئيس لمعالجة تطورات السياسة بعد الاستقالة.

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