قيادة الجيش نعت العميد الركن القيم فايز الراسي on November 13, 2017

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، “العميد الركن القيم فايز راجي الراسي، الذي توفي بتاريخ 12/11/2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 1/7/1924 الشيخ طابا – عكار.

– تطوع في الجيش اعتبارا من 1/10/1943، ورقي إلى رتبة ملازم اعتبارا من 1/10/1945، ومن ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن قيم اعتبارا من 1/4/1974.

– حائز أوسمة عدة وتهنئة العماد قائد الجيش.

– تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

– متأهل وله 3 أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 14/11/2017 الساعة 9.30 من مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) إلى كنيسة مار نيقولاوس للروم الأرثوذكس -الأشرفية حيث يقام المأتم الساعة 12.00، ومن ثم يوارى الثرى في بلدة الشيخ طابا -عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداء من الساعة 10.00، وبتاريخي 16و17/11/2017 اعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة النبي ايليا الشيخ طابا -عكار”.

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