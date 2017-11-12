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ريفي: إستقالة الرئيس الحريري مشرِّفة و نعارض مشاركة حزب الله في أي حكومة قبل تسليم سلاحه

on November 12, 2017

ريفي في تغريدة جديدة: إستقالة الرئيس الحريري مشرِّفة و نعارض مشاركة حزب الله في أي حكومة قبل تسليم سلاحه

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