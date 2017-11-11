‏عاجل: مداهمات للجيش وملاحقة مطلوبين في البقاع، واصابة ٣ مطلوبين on November 11, 2017

‏مداهمات للجيش وملاحقة مطلوبين في منطقة دار الواسعة – البقاع، واصابة ثلاثة مطلوبين بجروح في تبادل اطلاق النار، وضبط مواد المخدرة وعدد من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها والأعتدة العسكرية.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “تنفذ وحدات من فوج المغاوير في الجيش عمليات دهم وملاحقة مطلوبين في منطقة دار الواسعة – البقاع، حيث ضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها والأعتدة العسكرية، وقد تعرضت هذه الوحدات أثناء تنفيذ مهماتها، لإطلاق نار من قبل المطلوبين فردت على مصادر النيران بالمثل ما أدى إلى إصابة 3 منهم، فيما تتابع قوى الجيش عمليات الدهم لتوقيف المطلوبين وضبط الممنوعات وقمع المخالفات.”

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