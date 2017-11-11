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عاجل.. الأردن بترا: اتفاق أردني – أمريكي – روسي لتاسيس منطقة لخفض التصعيد جنوب سوريا

on November 11, 2017

عاجل.. الأردن بترا: اتفاق أردني – أمريكي – روسي لتاسيس منطقة لخفض التصعيد جنوب سوريا

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